Fatih Terim 5.2 milyon TL'yi bağışladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in A Milli Takım'daki görevine son verdikten sonra, Terim'le davalık olmuştu.

5.2 MİLYON TL NAKİT OLARAK YATIRILDI

Deneyimli teknik adam TFF'ye açtığı tazminat davasını kazanmış ve alacağı parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.

Avukatı aracılığıyla kazandığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Terim, dediğini yaptı.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, dün itibariyle 5.2 milyon TL'nin nakit olarak Çocuk Esigeme Kurumu'nun hesabına yatırıldığını ifade etti. Bu bağış aynı zamanda kuruma yapılan en büyük yardım olarak da kayıtlara geçti.