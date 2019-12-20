Fatih Terim 6 futbolcuyu kadroya almadı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, yarın saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın kadrosunu resmi internet sitesinden duyurdu.
HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Galatasaray'da, Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.
PFDK'ya sevk edilen Jimmy Durmaz dışındaki futbolcuların neden kadroya alınmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.