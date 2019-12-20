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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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1 Fatih Terim 6 futbolcuyu kadroya almadı Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

2 Fenerbahçe: Limit aşımıyla ilgili talebimiz olmadı Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin harcama limitindeki sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

3 Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Hollandalı yıldız Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberleri Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay doğruladı. Babel ise spekülasyon dedi.

4 Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

5 Kruse'den Yanal'a: Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide Ersun Yanal'dan forma bekliyor.

6 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi paylaşımları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ezeli rakip sosyal medyadan birbirlerine gönderme yaptılar.

7 Derbi öncesi teknik adamlardan iddialı sözler Fenerahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu derbi öncesi iki teknik adam kazanacaklarını ifade etti.

8 Galatasaray'da gündem Ben Arfa Fransız basını, Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya 1.5 yıllık teklif yaptığını yazdı.

9 Obradovic: Düşünüp bir karar vereceğim Fenerbahçe'ye Euroleague şampiyonluğu yaşatan Obradovic, bu sezon yaşanan kötü gidişin ardından istifa edebileceğinin sinyallerini verdi.