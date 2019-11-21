Fatih Terim: 8 değil 18 eksik olsa ne yazar

Sakatlıklarla boğuşan G.Saray, Medipol Başakşehir randevusu öncesi 3 puana kilitlendi.

Ligdeki son 2 maçında gol yemeden 6 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, önemli eksiklerine rağmen istim üzerindeki rakibini yenip zirve yarışında yolun kayıpsız devam etmek istiyor. Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim'in söyledikleri idmana damgasını vurdu.

Geçen sezon "8 puan da kapanır 18 de" diyen ve şampiyon olan Terim, "8 değil 18 eksik olsa da G.Saray evinde favoridir" diyerek oyuncularını motive etti.

İÇİNİZDEKİ GÜCE BAKIN

Futbol kamuoyunda G.Saray öldü, bitti gibi bir algı oluşmasından rahatsız olan Terim, "Evet bazı kritik oyuncularımız bu maçta forma giyemeyecek. Ama G.Saray sahaya 11 kişi çıkacak. 8 değil 18 eksik olsa da G.Saray evinde favoridir, kazanmasını bilir. Rakibin gücüne değil, kendi içinizdeki güce bakın. Kim oynarsa oynasın, aslanlar gibi çıkıp işini yapacak. Bu durum ilk kez başımıza gelmiyor. G.Saray maçlara eksik çıkmaz" ifadelerini kullandı.