Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yenerek, Real Madrid bozgunu sonrası ligde 3 puan alarak teselli buldu.

"NEREDEYSE POZİSYON VERMEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, maçtaki oyundan memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oyundan menunum. İlk yarıdan özellikle menunum. Neredeyse pozisyon vermedik. Hem zihnen hem fiziksel olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum. 3 puan onlara en iyi gelecek şeydi herhalde. "

Fatih Terim: Acaba kendilerini Antep'e mi sakladılar dedim

"BU TARAFTARIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"

"'Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini?' diye düşünüp ironi yapabiliriz. 3 günde 2. maç hiç kolay değil. Ömer ve Emre'nin maç eksikleri var. Onları hoş görüyorum. Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler, hele formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Ben adil davranacağım. Bu taraftarın da kıymetini bilmek lazım. Bugün belki de bir şeyin başlangıcı olabilir. 'Hep beraber oynayacağız' demiştim. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz."





"ALLAH, DOĞRU OLANLARA VE İYİ ÇALIŞANLARA YARDIM EDER"

"Andone'de hasar nedir, yarın doktor kontrolünden sonra göreceğiz. Milli Takım için birkaç tane davet geldi. Kaç kişi gidecek bilmiyoruz. Milli takım sonrası lig ve Brugge maçları bizi çok başka yerlere taşıyabilir. Allah doğru olanlara ve iyi çalışanlara yardım eder. Muhakkak ki istemediğimiz olaylar oluyor ama bu bizim hedefimizi engellemeyecektir."