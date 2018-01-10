Fatih Terim açıkladı: Elmander dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de açıklamalarda bulundu.

"NECATİ VE GÖKHAN'I ÇAĞIRDIM"

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Değişik bir proje var kafamda. Altyapılardan bir şey çıkmıyor. Orada çok büyük çapta bir proje düşünüyorum. Futbol bırakan ve antrenörlük diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Bizim paramız çok yok ama itibarımız var dedim.

ELMANDER CUMARTESİ GÜNÜ BURADA

Onlar da paranın söz konusu olmayacağını söylediler Lisansları çıknca onlara görev vereceğiz... Elmander cumartesi günü burada olacak ve onlarla devam edeceğiz. Onunla da konuşacağız. Galatasaray'a çekirdekten yetişmiş yeni antrenörler çıkarmaya çalışacağız. Necati ve Elmander'in tutumları beni çok mutlu etti. Emre Belözoğlu ile başlayan, diğer oyuncular ile devam eden. Arda'lar, Sabri'ler gibi birçok oyuncu var. Çıkarmaya alışkın bir takımız. Burada bir tane yok. Galatasaray'dan hep çıkmış, çıkmalıdır. Oraya da çok önem veriyoruz. En kısa zamanda da bunu hayata geçireceğiz.

ASAMOAH ZOR

Arası deresi kalmadı. Her zaman oyuncuya ihtiyacınız olabilir veya oyuncu verebilirsiniz. Ben son bekimiz yok dedim zaten. Onun arayışları içindeyiz. Asamoah ile ilgili bir bilgi vereyim. Olma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Alternatif bakıyoruz.