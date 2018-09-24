Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da sinirli olduğu gözlenen teknik direktör Fatih Terim, kulübenin arkasında bulunan taraftarlarla tartıştı.

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı
Yorum Yap

Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Derbi haftasını kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, hiç beklemediği bir yenilgi aldı.

KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞME

Bu sezon hiç galibiyeti bulunmayan Akhisarspor'a 3-0 gibi ağır bir skorla yenilen Galatasaray'da sinirlerine hakim olamayan teknik direktör Fatih Terim, ev sahibi ekibin taraftarlarıyla tartıştı.

Maçın bitmesine dakikalar kala arkasında bulunan taraftarlarla küfürleşen Terim, daha sonra soyunma odasına gitti.

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı - İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM