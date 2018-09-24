Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Derbi haftasını kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, hiç beklemediği bir yenilgi aldı.
KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞME
Bu sezon hiç galibiyeti bulunmayan Akhisarspor'a 3-0 gibi ağır bir skorla yenilen Galatasaray'da sinirlerine hakim olamayan teknik direktör Fatih Terim, ev sahibi ekibin taraftarlarıyla tartıştı.
Maçın bitmesine dakikalar kala arkasında bulunan taraftarlarla küfürleşen Terim, daha sonra soyunma odasına gitti.