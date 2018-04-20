Para cezası alan Fatih Terim, Alanya'da sahada

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.
GÖZLEMCİYE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Fatih Terim, Galatasaray'ın sahasında Akhisar'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ettiği maçın ardından soyunma odası koridorlarından gözlemciye sportmenliği aykırı sözler sarf etmiş ve tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Para cezası verilen deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın zorlu Alanyaspor deplasmanında takımın başına olacak.
TFF resmi internet sitesinde yapılan PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PFDK Kararları - 20.04.2018 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş- Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. idarecisi Şükrü Hanedar'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."