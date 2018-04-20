G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Arsene Wenger sezon sonu Arsenal'den ayrılıyor Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.

2 Para cezası alan Fatih Terim, Alanya'da sahada PFDK, Fatih Terim'e 13 bin TL para cezası verdi. Terim, Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında olacak.

3 Josef ve Soldado, Beşiktaş'ı suçladı Fenerbahçeli Josef de Souza, Beşiktaş'ın sahasında da aynı olayların kendilerine yapıldığını ifade ederek, siyah-beyazlı oyuncuların soyunma odasına gitmesini eleştirdi.

4 Pepe'nin kırmızı kartı geçerli sayılacak Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili verilen karar Pepe'nin kırmızı kart cezasını değiştirmeyecek.

5 Fenerbahçe ceza alırsa, kupada çekecek Saha olayları nedeniyle yarıda kalan derbinin ardından Fenerbahçe'nin ağır bir ceza alması bekleniyor. Sarı-lacivertliler alacağı olası saha kapatma cezasını kupada çekecek.

6 Şenol Güneş'i yaralayan holigan yakalandı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Güneş'i yabancı madde atarak yaralayan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

7 Olaylı derbi Avrupa basınında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınına da yansıdı

8 Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor Beşiktaş derbisinde yaşananlar ve maçın tatil edilmesi hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu" dedi.

9 Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok Fenerbahçe derbisinde başına aldığı darbe sonrası yaralanan ve geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş, sabah saatlerinde taburcu edildi.