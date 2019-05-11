Fatih Terim: Allah bize sezonu taçlandırma fırsatı verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

YAKALADIK ÖNE GEÇTİK

Fatih Terim haftalar önce söylediği "8'de kapanır 18'de" sözleri hakkında, "8 de, 18 de kapanır meselesinde, şahsi kanaatim odur ki, çok kişi inanmadı. Matematiksel olarak olayın içindeyseniz, bir umut var demektir. Vazgeçmemiz mümkün değil tabii ki ama ben onu çok içimden, ciğerimden söyledim. Yetiştik, yakaladık, geçtik. Bu çok önemli bir şey. Hayatım boyunca temkinli konuştum. Hiçbir zaman büyük konuşmam ama iddialı konuşurum. Galatasaray camiası da bugünkü maçtan sonra daha çok sarılacaktır bu işe" ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba hakkında konuşan Terim, "Emre Akbaba için çok üzgünüm, çok moralimiz bozuk. Bir sezonda iki defa sakatlık yaşamak çok kötü bir durum, Allah beterinden saklasın" dedi.

ALLAH BİZE FIRSAT VERDİ

İki kupa hedeflerinin devam ettiğinin altını çizen Terim, "Bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi Allah. Önce kupaya gideceğiz, sonra lige döneceğiz. Bu ne fiziken kolay ne de psikolojik olarak kolay ancak Galatasaray büyük bir camia ve buna hazırlıklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman kalite yönünde yükselen bir maç olduğunu dile getiren Terim, "Şimdi tamamen konsantrasyonumuzu kupaya çeviriyoruz. İş kolay değil. Pazar gününe kadar iki maç oynayacağız. Dokuz günde seyahat, deplasman, hava değişimi... İnşallah Galatasaray hepsinden alnının akı ile çıkacaktır." ifadelerini kullandı.