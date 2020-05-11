Fatih Terim antrenmana çıktı

1İbrahimovic, Milan'dan ayrılıyor
Yarısını satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'de antrenmanlarını sürdüren İbrahimovic, sahibi olduğu kulübe transfer olmaya hazırlanıyor.
2Kafes dövüşü maçında gözü çıkıyordu
Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan UFC maçında, Price'ın gözünün aldığı darbe nedeniyle kan içinde kalması üzerine doktor, maçı bitirme kararı aldı.
3Fenerbahçe'nin Gökhan ısrarı sürüyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Gökhan'ın da futbolu, eski takımında bırakmak istediği öğrenildi.
4Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi
Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Beşiktaş'ta, astım hastası olan Atiba başta olmak üzere futbolcuların idmana çıkmak istemediği öğrenildi.
9Emre Belözoğlu, Muslera'ya övgüler yağdırdı
Sosyal medyadan Arda Turan ile canlı yayın yapan Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'dan övgülerle söz etti. Belözoğlu, "F.Bahçe ve G.Saray arasındaki şampiyonluk farkının nedeni Muslera'dır" dedi.
2Fenerbahçe'nin Gökhan ısrarı sürüyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Gökhan'ın da futbolu, eski takımında bırakmak istediği öğrenildi.
3Emre Belözoğlu, Muslera'ya övgüler yağdırdı
Sosyal medyadan Arda Turan ile canlı yayın yapan Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'dan övgülerle söz etti. Belözoğlu, "F.Bahçe ve G.Saray arasındaki şampiyonluk farkının nedeni Muslera'dır" dedi.
4Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi
Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Beşiktaş'ta, astım hastası olan Atiba başta olmak üzere futbolcuların idmana çıkmak istemediği öğrenildi.