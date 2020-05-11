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Fatih Terim antrenmana çıktı

Koronavirüsü yenen Fatih Terim, aylar sonra tesislere gelerek takımın başında yer aldı.

| Haber Merkezi
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Koronavirüsü yenen Fatih Terim, aylar sonra tesislere gelerek takımın başında yer aldı.

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