Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın en dikkat çeken olayı Arda Turan'la Fatih Terim'in barışması oldu.

"ESKİ ARDA'YI GÖRDÜM"

EURO 2016 sonrası hiç bir araya gelmeyen ikili, dün Arda Turan'ın karşılaşma öncesi Terim'in elini öperek başarı dilemesiyle aradaki buzları eritti.

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı VİDEO

Arda Turan'ın yanına gelmesi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" şeklinde konuştu.