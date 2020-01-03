Fatih Terim: Arda takıma liderlik yapar

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündemin en önemli maddesi Arda Turan...

Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma dönmenin hayalini kuruyor.

"LİDER AÇIĞINI KAPATABİLİR"

Tecrübeli oyuncu hakkında konuşan Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır" diyerek, transfere yeşil ışık yakmıştı.

Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfere sıcak bakmadığı öğrenilirken, yönetimle bir toplantı yapan Terim'in Arda isteğini bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

66 yaşındaki teknik adam, "Takımda lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatabilir" diyerek yıldız futbolcunun alınmasını istedi.

İlerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.