Fatih Terim Asamoah'ı istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa maçının ardından transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

"UMARIM ASAMOAH'I ALIRIZ"

Asamoah ile kendisinden önce iletişime geçildiğini kaydeden Terim, Asamoah'ı beğendiğini, ancak transferin gerçekleşmeme ihtimali de olduğunu belirterek, ''Sol tarafta eksik var, belki atağa bir oyuncu düşünüyoruz. Bazen aklımızda olmayan bir imkan çıkabilir. Çok fazla bir şey harcatmadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur. Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Bugün Lato iyi oynamasına rağmen. İlişkilerimizi kullanacağız derken, sadece İtalya değil. Her yerde arkadaşımız var. Satılık, kiralık, ne var bakıyoruz.'' diye konuştu.

Öte yandan eldeki mevcut kadro hakkında ilk izlenimlerini yönetime sunan Fatih Terim'in Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer hakkında 'Bir daha kiralamayın' raporu verdiği ortaya çıktı.

Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere'ye döneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jason Denayer'i Manchester City'den kiraladı