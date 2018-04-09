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Fatih Terim: Avantajımızı kaybettik şampiyonluğu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybettikleri Gençlerbiliği maçının ardından taraftara seslendi ve "Söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik ama şampiyonluğu değil" dedi.

Fatih Terim: Avantajımızı kaybettik şampiyonluğu değil
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Fatih Terim: Avantajımızı kaybettik şampiyonluğu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Fatih Terim, öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.

DAHA FAZLA POZİSYON BULMASI GEREKİYORDU

Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradğım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.

AVANTAJIMIZI KAYBETTİK ŞAMPİYONLUĞU DEĞİL

Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan Fatih Terim ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.

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