Fatih Terim: Başakşehir'i yenip şampiyon olalım

Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu Başakşehir'den devrelan Galatasaray, Rizespor ve Başakşehir'i yenmesi halinde 22. kez şampiyon olacak.

"33. HAFTA ŞAMPİYON OLALIM"

Ligin 32. haftasında Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, 33. hafta ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar iki maçtan 6 puan çıkarırsa ligi zirvede bitirecek.

Galatasaray 2'de 2 yaparsa, son hafta Sivasspor deplasmanında yenilse bile ikili averajda Başakşehir'e üstün olduğu için şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Adnan Polat döneminde, "20.45'te şampiyon olacağız" mottosunu kullanan ve mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, bu kez de 19.05.2019'da şampiyon olmayı hedefliyor. Başakşehir maçı 19 Mayıs'ta (19.05) oynanacak ve sarı-kırmızılılar bu tarih, kulübün doğum günü olarak kabul ediyor.

Bu tarihin önemine dikkat çeken Terim, "İki maçı alalım ve Başakşehir maçında şampiyonluk turu atalım. Kupayı seyircimiz önünde kaldıralım" dedi.

Takımın rehavete girmesini istemeyen Fatih Terim, oyuncularına derbi sonrası izin vermedi ve Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.