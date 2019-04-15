Fatih Terim: Belhanda çıkmak istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin devre arasında Belhanda'yı oyundan aldı. Deneyimli hoca, sarı kartı bulunan Faslı futbolcunun oyundan atılmamak için çıkmak istediğini söyledi.

KENDİSİ ÇIKMAK İSTEDİ, RİSK ETMEDİK

Maç sonu basın toplantısında konuşan Terim, Belhanda'yı neden oyundan aldığını açıkladı.

Belhanda'nın kırmızı kart görmemek için oyundan alınmak istediğini aktran 65 yaşındaki teknik adam, "Belhanda'yı çıkarmak zorunda kaldım, kendisi de benden onu istedi, büyük ihtimalle atılabilirdi. Belhanda kendi geldi ilk yarıda 'Hocam ben atılırım büyük ihtimalle' dedi. Ben de 'Devre arasını bekle' dedim. Sonradan oyuna aldığımız arkadaşlardan da katkı alamadık, Belhanda'nın riskine girmek istemedik açıkçası" dedi.