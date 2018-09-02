Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

Fatih Terim, maç sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

"Açıkçası savunulacak bir mağlubiyet değil. Trabzonspor'u tebrik ediyorum bizden daha iyi oynadılar. 3. dakikada geriye düştük, daha sonra 2. golü yedik sonra 10 kişi kaldık.

Belhanda'nın bireysel performansının yanında her maç öncesi çok tembih etmemize rağmen, sorumsuz bir kırmızı kart görmesi bizi daha zor duruma düştü. 2-0 geriye düşsek altından kalkabiliriz ama 10 kişi kaldıktan sonra bir de 3. golü yiyince zor tabi. Anlatsın bize bakalım neler oldu biz de ona göre bakalım.

İstikrar adına aynı kadroyla çıktık. Rodrigues 15-20 dakika ancak oynarım dedi. Badou'yu soktuk ama Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak zor."