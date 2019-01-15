Fatih Terim, Belhanda'nın kalmasını istedi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'nın Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transferi Terim'in isteğiyle gerçekleşmedi.

TERİM, OYUNCU YOK DİYE REDDETTİ

Rodrigues'i transfer eden Al İttihad, Belhanda için de Galatasaray'a 9 milyon euroluk teklif yaptı. Önce Belhanda'yı satmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha sonra Faslı oyuncuyu elde tutma kararı aldı.

Yahoo Sport Fransa'dan Manu Lonjon'un haberine göre transfer süreci şöyle gelişti: Galatasaray ve Al İttihad, Belhanda'nın transferi konusunda el sıkıştı. Galatasaray oyuncuyu sattı ancak Faslı orta saha Suudi Arabistan ekibinin teklifini reddetti. Al İttihad, uzun pazarlıklar sonunda Belhanda'yı ikna ederken bu kez Galatasaray oyuncuyu satmaktan vazgeçti. Fransız gazetecinin iddiasına göre Belhanda gitmek istiyor, Galatasaray yönetimi de satmak istiyor ancak Fatih Terim elimde oyuncu kalmıyor diyerek transferi veto etti.

Lonjon, Belhanda'nın gitmekte ısrarcı olacağını belirtirken şimdilik Faslı ismin Galatasaray'da kaldığını aktardı.

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