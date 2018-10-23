Fatih Terim Belhanda'ya sahip çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında yarın Schalke 04'le Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu maç öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının karşısına geçti.

Takımla ilgili birçok konu hakkında konuşan deneyimli teknik direktör, takımın 10 numarası Belhanda için olumlu ifadeler kullandı.

"KENDİSİNDEN MEMNUNUM"

Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:

"Belhanda hep tartışılıyor. Bunların sebebi, oyuncu gelirken beklentilerin çok yüksek tutulması. Artık rakamları bir kenara bırakalım. Belhanda'nın daha bir gün sakatım, yorgunum diye izin almışlığını görmedim. Ne varsa direkt söyleyen bir oyuncu. 10 numara giyiyor olabilir, elinden gelenin maksimumunu yapmaya çalışan bir oyuncum.

Kimse zorla almadı. Bir kere Belhanda düzgün davranan bir futbolcu. Forma numarası, ekonomisi ama elinden geleni veriyor. Ondan memnunum."





"ÇOK HIRSLI, ANTRENMANLARDA ZOR TUTUYORUZ"

"Ne varsa direkt söyleyen bir oyuncu. 10 numara giyiyor olabilir, elinden gelenin maksimumunu yapmaya çalışan bir oyuncum. Belhanda sadece sol kenar değil sağ kenarda da oynayabilecek bir oyuncu. Devre arasında kadromuza oyuncu katıp farklı oyunlar denemek istersek onu buralarda da kullanabiliriz. Çok hırslı bir oyuncu. Antrenmanlarda onu zor tutuyoruz. Bu işin esprisi tabii.

Belhanda hakkında ağzından çıkmayan kelimelerle haberler yapılıyor. Bu da tepki görmesine sebep oluyor. Esasında çok konuşan birisi değil. Sosyal medyayı kullandığı da yok. Orada biraz daha dikkatli olursak memnun olurum."