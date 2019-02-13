Fatih Terim: Benfica Porto'dan daha iyi durumda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Hedefin UEFA Kupası olup olmadığı sorulan Terim, "Benfica gibi önemli bir güçlü bir takımı elersek, ondan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz. Bence Benfica iyi bir ölçü olacak ancak Galatasaray doğaldır ki, her kupaya talip olmak için oynar, hedefi odur" cevabını verdi. Benfica'nın kadrosundaki eksikler sorulan deneyimli teknik adam, "Daha maça başlamadan o eksikti, bu eksikti falan... Biz de Mitroglou dahil birçok oyuncuyu listeye yazamıyoruz. Benfica'nın daha 2014'te Sevilla'ya kaybettikleri penaltılı final var, Benfica böyle bir takım. Zor bir maç ama elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

BENFİCA PORTO'DAN DAHA İYİ

Benfica'nın şu anda Porto'dan daha iyi durumda olduğunu söyleyen antrenör, "İki tane Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız iki tane çok önemli maç. Birçok fırsattan yararlanamadığımız bir maç. Hatta bir de penaltı kaçırdığımız bir maç. Dışarıdan seyretseniz kaybetmemiz imkansız ama işte futbolu güzel yapan da bu. O performansları sergilersek tur için umutlu olabiliriz. Benfica son saniyede Ajax'ı yenip Devler Ligi'nde de kalabilirdi. Bakacak olursanız bana göre Benfica, Porto'dan iyi durumda. Muhakkak ki Porto çok iyi bir takım ancak form durumu olarak Benfica daha iyi şu an" diye konuştu.

BENFİCA'YI GEÇERSEK ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİRİZ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hedef olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Niyetimiz tabii Şampiyonlar Ligi'ydi ancak olmadı. İnşallah yarın ki maç UEFA Avrupa Ligi Kupası için bir adım olur. Sadece santraforsuz değil, bazı eksiklerle de mücadele ettik. İki Porto maçından birini kazansak, olaylar farklı seyredebilirdi. İnşallah UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Eğer Benfica'yı geçersek, çok daha net konuşmalar yapabiliriz. Benfica bunun için çok önemli bir baz. Benfica'ya baktığımızda 2014'te Sevilla'ya kaybettikleri final var. Eğer onları geçersek, ileriyi daha sağlam şekilde konuşabiliriz." mesajını paylaştı.