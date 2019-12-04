Fatih Terim: Bir tek Emin vardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 gibi sürpriz bir yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, mağlubiyetle ilgili şunları söyledi:

"ŞU KADAR KOL KAÇIRDIK DEMENİN ALEMİ YOK"

"Tuzlaspor galibiyeti hak etti. Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Sahaya çıktıkları zaman bu formayı almak istemediklerini gösterdiler. 'Böyle oldu, şu kadar gol kaçırdık' demenin alemi yok Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım."





"BİR EMİN VARDI, GERİSİ BİTSİN DİYE OYNADI"

Genç oyunculara fırsat vermesine rağmen, bekleneni veremediklerine vurgu yapan Fatih Terim, 16 yaşındaki Emin Bayram'ı överek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün asıl önemli olan konusu, şans verdiğim oyuncuların 'ben yedek oturacak oyuncu değilim' demesini isterdim. Olmadı malesef. Bir Emin vardı, gerisi de bitsin diye böyle bir 90 dakika geçirdiler."