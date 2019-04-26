Fatih Terim: Bir yerde kupa varsa G.Saray favoridir

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupada finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fatih Terim, ''Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. İsteyerek ve inanarak maçı kazandılar. Finale gidiyoruz, önemli bir galibiyet. Hem iyi oynadık, hem de oyunun kontrolü sonuna kadar bizdeydi. Finale kaldığımız için mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY, FAVORİ OLMALIDIR''

Galatasaray'ın olduğu yerde favori olması gerektiğnii belirten Terim, ''Bir yerde kupa varsa, Galatasaray da vardır, orada favoridir, olmalıdır da zaten. Türkiye'deki iki hedeften birini yakaladık, diğeri için de uğraşıyoruz. Kupalara layıksın sen Galatasaray.'' dedi.

''UZUN ZAMANDIR KUPA ALAMIYORUZ''

Uzun zamandır kupa alamadıklarını söyleyen deneyimli hoca, ''Galatasaray markası çok büyük bir marka. Bazen 30 milyon dendiğinde yanlış anlaşılıyor, tam anlaşılmıyor. Hakkı yenince kenetlenen bir camia. İlahi adalete inanan ve sonuna kadar da pes etmeyen bir camia. Bugün onun bazı tezahürlerini gördük. Uzun zamandır kupa almıyoruz, Türkiye Kupası'nı da Galatasaray müzesine götürürüz inşallah. Şu anda onu unuttuk, final dahil 6 finalimiz var.'' diyerek sezon sonu iki kupa istediklerini söyledi.

''HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYEN BİR GALATASARAY OLACAK''

Ligde de şampiyonluk istediklerini söyleyen Terim, ''İnanıyoruz, her zaman da inandık. Şartlar ne olursa olsun, biz küllerimizden yeniden doğarız, hiçbir zaman da pes etmeyiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Biz daha önce de fikstürü zor, deplasman fazla derken 6'da 6 yaptık. İnşallah bu sefer de öyle olur. Ne olursa olsun, pes etmeyen bir Galatasaray olacak.'' diyerek sözlerini tamamladı.