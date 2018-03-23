Fatih Terim: Biz Kadıköy'de başka bir maç mı izledik

Golsüz sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında iki taraftan farklı açıklamalar geldi.

Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, "Maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe de, biz de kazanabilirdik" diyerek, maçın dengede gittiğini ifade etti.

KOCAMAN: HAKEM YÜZÜNDEN G.SARAY'I YENEMEDİK

Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman ise, faturayı hakem Bülent Yıldırım'a kesip, "Üç tane net penaltımız verilmedi. Hakemin kafasında bu maçı berabere bitirmek vardı, öyle de oldu" yorumunu yaptı.

Kocaman'ın bu sözlerinin ardından, başkan Aziz Yıldırım'ın, "Derbide üç penaltımızdan biri verilse maç kopacaktı" sözlerinin medyada yer alması, sarı kırmızılı camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

TERİM: BİZ BAŞKA MAÇ MI İZLEDİK?

Konu ile ilgili en çarpıcı yorumlardan biri Fatih Terim'den geldi. Derbi sonrasındaki basın toplantısında, "Burada güzel unutulmazlarımız var" diyerek, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de lig şampiyonluğu kupası kaldırmalarına gönderme yapan Terim'in, Fenerbahçe cephesinden gelen yorumların hatırlatılması üzerine,"Biz başka karşılaşmayı mı seyrettik!" cevabını verdiği belirtildi.