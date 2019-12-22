Fatih Terim: Bizi çekemiyorlar

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray, zirve yarışında büyük yara aldı. Mücadelenin ardından konuşan Fatih Terim, kendisi hakkında bel altı eleştiriler yapıldığını belirtti.

"KAZANDIKÇA DÜŞMANINIZ ARTIYOR"

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim bugün, 'Nerede kalmıştık?' tweetimin tam 2. yılı. Neredeyse her 6 aya 1 kupa düşmüş. Çalıştığımız 8 yıllık dönemde de bu böyle olmuş. Ben doğru, düzgün, yapıcı eleştirilere her zaman saygı duydum. Ancak bel altı, kasıtlı, altında-üstünde bir şey olan eleştirere cevap vermekten de geri durmadım.

Şunu biliyoruz, futbolda dün yok. Daha 3-5 ay önce şampiyon da olsanız büyük takımlarda eleştirilirsiniz. Futbolun gerçeği bu, kabul etmek lazım. Ama üzülüyorum, çok üzülüyorum. Bizim ülkemizde yükseldikçe, başarı kazandıkça düşmanınız artıyor. Çekemeyenler, yerinde gözü olanlar, kıskananlar, biz niye olamıyoruz diyenler. 'Merhaba' demedin diye kuyunu kazmaya çalışanlar oluyor. Ben bazılarını iyi tanıdığım için, sıktılar diyorum. Dediğim gibi futbolda dün yok, bugün kötüyüz, elbette ben de eleştirileceğim ama saygı çerçevesinde."

Fatih Terim: 6 ayda 1 kupa almışım - VİDEO

