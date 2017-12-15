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Fatih Terim Bosna'dan resmi teklif bekliyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile görüşen Fatih Terim, resmi davet için beklemeye geçti.

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Terim-Bosna Hersek flörtünde yeni bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Bosna Hersek basınına konuşan Tarık Hodzic açıklamalarda bulundu. Fatih Terim adına yetkililerin Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdiklerini paylaşan Hodzic, "Yazılı bir resmi teklif beklediklerini tarafımıza ilettiler. Şimdi bir sonraki adımı atmak federasyonun elinde. Bu konuda başka bir açıklama yapamam" ifadelerini kullandı.

NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ DEMİŞTİ

Geçen hafta yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Önümüzdeki günlerde neler olacağına bakacağız. Zaten bir anlaşma olduğu zaman hepinize söylüyoruz." demişti.

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