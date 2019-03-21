Fatih Terim, Bruma'yı istiyor

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ile yıldızı bir türlü barışmayan eski futbolcusu Bruma için harekete geçti.
FATİH TERİM, BRUMA'YI ARADI
Fatih Terim'in ısrarıyla Galatasaray'a kazandırılan Portekizli futbolcu, 2017 yazında 14 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle Leipzig'e satıldı.
Alman ekibinde inişli-çıkışlı performans sergileyen Bruma, istikrarlı bir grafik çizemedi.
Son olarak bu sezon başında Rangnick'in takımın başına gelmesiyle birlikte formayı unutan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ayrılmaya sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sık sık görüştüğü Bruma'yı yeniden takıma kazandırmak istiyor. Eski öğrencisini arayan Terim, Bruma'yla yeniden çalışmak istediklerini söyledi.
Kıulüplerin anlaşması durumunda Bruma'nın Galatasaray'a döneceği ifade ediliyor.