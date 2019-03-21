Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Fatih Terim, Bruma'yı istiyor Portekiz basını, Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'yı kiralamak istediğini yazdı.

2 MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağırlmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.

3 Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

4 Messi'yi klonlamak mümkün İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Arjantinli Lionel Messi'yi birebir özellikleriyle klonlayabileceklerini açıkladı.

5 Soldado Ersun Yanal'a minnettar Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum" dedi.

6 Fatih Terim tazminatını Çocuk Esirgeme'ye bağışlayacak Fatih Terim’in vukatı Rezan Epözdemir, tecrübeli teknik adamın TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.

7 TFF, Japonların derbi gündüz oynansın teklifini reddetti Japonların TFF'ye Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması yönünde yaptığı teklif kabul edilmedi. Dev maç 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

8 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5 haftalık maç programını açıkladı. Şampiyonluk yolundaki kritik maçlar ve derbilerin tarihleri de belli oldu.

9 Tolga ve Gökhan'ın kadro dışı kalma sebepleri Beşiktaşlı Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in başka takıma gitmek yerine para için kulüpte kalmayı tercih ettikleri ve bu sebeple kadro dışı bırakıldıkları ortaya çıktı.