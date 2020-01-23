Fatih Terim: Bu bir fikir ayrılığıdır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan konusunda yönetim ile fikir ayrılığını yaşadıklarını belirten Terim, "Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." dedi.