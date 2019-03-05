Fatih Terim: Bu destek bizi şampiyon yapacak

Galatasaray, Erzurumspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı.

Sarı-kırmızılı kafile İstanbul’a moraller bozuk şekilde geldi. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, puan kaybına rağmen havaalanına koşup takımlarına büyük destek verdi.

Taraftarların gece yarısı yaptığı bu jest karşısında hayli duygulanan teknik direktör Fatih Terim bu sevginin karşılığını vermek zorunda olduklarını söyledi.

ALINACAK 30 PUAN VAR

Takım otobüsünde bir konuşma yapan Terim “İşte bu destek bizi şampiyon yapacak. Biz bitti demeden bitmez. Ortada alınacak 30 puan var. Sonuna kadar kovalayacağız ve bu vefakâr taraftara şampiyonluk hediye edeceğiz” dedi.

Terim ayrıca “Kimse eve gitmiyor, sabaha kadar tesisteyiz” diyerek yardımcılarıyla Florya’ya kapandı.