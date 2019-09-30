Fatih Terim'den futbolculara PSG uyarısı

Galatasaray'da derbide oynanan kötü kötü futbolun yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'ye karşı gösterilen performansı beğenmeyen Fatih Terim, dünkü antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

"POTANSİYELİNİZ BU DEĞİL, MAÇTAN KOPTUĞUNUZU GÖRÜYORUM"

PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maç öncesi uyarılarda bulunan Terim, “Avrupa’da bu tempoyla, bu mücadeleyle, bu futbolla hüsran yaşarız. Sizin potansiyeliniz bu değil. Maçtan koptuğunuzu görüyorum. Konsantrasyon ve motivasyon seviyemizi arttırmak zorundayız. Bu taraftar desteğinin karşılığını vermenizi, bir an önce toparlanmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

AVRUPA DÖNÜŞÜ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Ekibiyle de bir toplantı yapan Terim’in, PSG maçı sonrası kadroda revizyona gideceği gelen haberler arasında.

Falcao’nun ileride topla buluşamamasına bir çözüm düşünen Fatih hoca, Kolombiyalı golcüyü Andone ile birlikte oynatarak yükünü azaltmanın hesapları içinde.

Hücüm hattını istenilen seviyeye getirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, 4-4-2 taktiğini deneyerek Belhanda'yı kulübeye çekecek.