Fatih Terim'in şampiyonluğa inancı tam

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de futbolcular ile yaptığı son görüşmede "şampiyonluk" üzerine konuştu.

Galatasaray'ın yaşadığı tüm zorluklar, tüm şansızlıklara rağmen son ana kadar şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Terim, Brugge maçında sergilenen performansın sezon geneline yayılmasını talep etti.

GALATASARAY MÜCADELENİN SEMBOLÜDÜR

Brugge karşısında oynanan agresif futbolun sezon geneline yayılması durumunda şampiyonluk için her şeyin daha kolay olacağını vurgulayan Terim, "Bu oyun doğru oyun, bu oyun bizi şampiyon yapar! Galatasaray hırsın, fedakarlığın, mücadelenin, pes etmemenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandık, bundan sonra da böyle kazanacağız" şeklinde bir konuşma yaptı.



Ara transfer dönemine en az puan kaybıyla girmek isteyen Fatih Terim, Ocak ayındaki yol haritasını da belirledi. FFP anlaşmasından dolayı futbolcu satmadan bonservisli oyuncu transferi yapamayan Galatasaray'da satış potansiteli olan iki isim var; Belhanda ve Sofiane Feghouli.