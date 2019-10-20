Fatih Terim: Bu oyunun üzerine gidip, geliştirmeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cumartesi sabah yapılan antrenman öncesi takımıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Terim'in bu görüşmede, Sivasspor galibiyeti nedeniyle takımını kutlarken, "Ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Çok sayıda pozisyon bulduk. Ama daha iyisini yapabiliriz, yapmalıyız da. Muhakkak bu oyunun üzerine gitmeliyiz, bu oyunu geliştirmeliyiz." dediği bildirildi.

Deneyimli teknik adamın, "Şampiyonluk için de Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak için de bundan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Sizden her maça yüksek konsantrasyonla hazırlanmanızı ve başka hiçbir şey düşünmemenizi istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.