Fatih Terim: Bu şampiyonluk çok anlamlı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.,

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"

Şampiyonlukla ilgili konuşan Fatih Terim, "Galatasaray'ın tüm profesyonellerine teşekkür ederim. Göztepe ile başladık, Göztepe ile bitti. İzmir'de olduğuna çok sevinçliyim. Metin Oktay'ın memleketinde kupayı aldığımız için mutluyum. Allah'a şükür iyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk, başta oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"BU ŞAMPİYONLUĞUN ANLAMI BAŞKA"

"Bu şampiyonluk diğerlerinden farklı mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, "Allah iyi şeyleri, iyi insanlara veriyor. Bize verdi çok şükür. O yüzden ellerimi açtım ve şükür ettim. Allah'ın adaleti şaşmaz. Allah namerde muhtaç etmesin, merte etsin. Kimseye, hiçbir kuruma takılmadan sadece işimize odaklanmaya özen gösterdik. bence de doğrusunu yaptık. Mimarı beni gösteriyorlar teşekkür ederim ama herkesin emeği var. Gelmişin, geçmişin, mevcudun emeği var.

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Son saniyeye kadar yarış devam etti. Muhteşem bir finish oldu. Her kulübün kazanma şansı vardı. Bütün yarışanlara sevgilerimi iletiyorum, başarılar diliyorum. Düşenlere geçmiş olsun, biz kazandık. Bana göre, ben çok şampiyonluk gördüm ama bu seferkinin anlamı çok başkaydı. Sonuna kadar hak ettik, anamızın ak sütü gibi helaldir. Benim için de bu şampiyonluğun manası çok değişiktir. Galatasaray'ın da unutamayacağı bir şampiyonluktur bu. Yarın başkası şampiyon olunca tebrik ederiz. Bugün Galatasaray'ın hakkıydı. En üstten, en alta kadar herkesin emeği var." şeklinde konuştu.