Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçların oynandığı haftada temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Real Madrid'e, Toni Kroos'un 18. dakikada attığı golle 1-0 yenildi.

"REAL MADRİD'E KARŞI BULDUNUZ MU ATACAKSINIZ"

Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Terim, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde 1 dakika içerisinde 3 net pozisyona giren takım var mıdır merak ediyorum? Buldunuz mu atacaksınız."

"Real Madrid gibi takımlarla bir plan hazırlayıp oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta, bu seviyelerde yakaladığınızı atacaksınız. Hele hele PSG ve Real'e hiç kaçırmayacaksınız. 1-0 öne geçseydik olaylar çok değişebilirdi. Biz bu avantajı elde edemedik."

"Böyle büyük takımlara karşı bulduğunuzu atmazsanız direncinizi kırarlar."