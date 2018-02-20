Fatih Terim, Bursaspor maçında rotasyona gidecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçında ilk 11'ini değiştirecek.

BELHANDA'YLA ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam, kırmızı kart cezası biten Belhanda'yı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maça hazırlıyor. Terim, Faslı futbolcuyla özel olarak görüştü ve Bursaspor maçında kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Galatasaray'da Belhanda'nın yokluğunda Kasımpaşa maçında Tolga Ciğerci forvet arkası olarak görev yapmıştı.

MARİANO GÖREV BEKLİYOR

Takımda sağ bek pozisyonundaysa rekabet sürüyor. Son maçlarda Linnes, sağ bekte görev yapsa da Mariano antrenmanlarda forma şansını zorluyor. Terim'in Bursaspor maçında, performansını artıran Mariano şans vermesi bekleniyor.

SERDAR AZİZ'İN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Sarı kırmızılılarda stoper bölgesi de henüz netlik kazanmadı. Tedavisi süren Serdar Aziz'in maça yetişmemesi halinde, Maicon'un yanında Hakan Balta veya Ryan Donk görev yapabilir. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 23. haftasının açılış maçında Cuma günü Bursaspor'u ağırlayacak.