Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim'in açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"Şimdi arkadaşlar, daha tabii konu hep Falcao. Ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkan, yönetim kurulu, bu işte yetkili arkadaşlarımızın elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum. Fakat, bazen olmuyor. Olmamasının en başta UEFA sebebi var."





"GALATASARAY'IN BUGÜNÜNÜ YARININI DÜŞÜNÜYORUZ"

"UEFA'nın yaptırımları arasında, kendinize bu ligde istediğiniz gibi bir şey yapmanız mümkün değil. Canınızı yakıyorlar canınız acıyor. Kulübün ekonomik durumu nedir, dengeler ne olacak. Galatasaray'ın bugününü yarınını düşünüyoruz."





"KULÜPLER BANKALARIN ÖNÜNDE"

"Bütün kulüplerimiz bankaların önünde. Ekonomik olarak iyi değil kulüplerimiz. Bu işin böyle gitmeyeceğini hep söylüyorum. Zaten makas açılmış vaziyette. Ben böyle söylediğim zaman, Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmek lazım. Bu benim için çok önemli."





"FALCAO OLURSA OLUR, OLMAZSA OLMAZ"

"Falcao'yu istemeyen bir hoca var mı? Böyle bir değerli oyuncuyu almak için uğraşıyorlar. Olursa olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Galatasaray'ın da geleceğini düşünmek zorundayız. Başkan ve yönetim bunun için uğraşıyor."