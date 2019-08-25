Fatih Terim: Çıkıp aslanlar gibi oynayın

Denizlispor'a 2-0 yenilerek Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, bu akşam ilk galibiyetini almak için sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

TAKIMLA MOTİVASYON TOPLANTISI YAPTI

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, mücadele öncesi takımıyla bir toplantı yaptı.

Oyuncularını motive eden Terim, "Galatasaray'ın kim olduğunu herkese gösterin. Bizim kim olduğumuzu herkese hatırlatın. Aslanlar gibi oynayın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 3 maçlık cezası dolan Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında takımımın başında olacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.