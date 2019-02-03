Fatih Terim çıldırdı

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadelede istediği oyunu ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, 2 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

SERGEN YALÇIN G.SARAY İYİ ANALİZ ETMİŞ

Maçın büyük bir bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sergen Yalçın'lı Alanyaspor, yeni transfer Mitroglou ve Onyekuru gibi etkili silahları durdurmayı başardı. Birçok net pozisyondan yararlanamayan Alanya ekibi, galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Özellikle ilk yarıda ortaya konulan kötü futbol karşısında çıldıran Fatih Terim, yedek kulübesinde adeta kendinden geçti.

TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Terim'in bir ara kulübenin arkasında bulunan Alanyasporlu taraftarlarla da tartıştığı görüldü.