Fatih Terim: Çok güzel gol yedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BENCE ÇOK İYİ OYNADIK"

Galibiyetle ilgili konuşan Fatih Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. Oyun felsefemi, oyun anlayışımı biliyorsunuz. Bunu iyi şekilde uygulayan takımıma teşekkür ederim. Oyunun 80. dakikasında hala oynamak isteyen, vakit geçirmeyen, gol arayan hatta kontratak yiyen bir takımız. Çok atak yaptık, bence çok iyi oynadık. Ben kenarda keyif aldım, oyuncular da keyif aldı. Oyuncu değişikliği düşünmedim, üç puanı nasıl alırız diye de düşünmedim." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GOL YEDİK"

Juraj Kucka'nın orta sahadan attığı golle ilgili konuşan Fatih Terim, "Çok da güzel bir gol yedik. Bizim oyunumuza yakışan bir gol de böyle olmalıydı. Bu maça yakışır bir şey oldu. Taraftar da oyuna katkı da bulundu. Trabzonspor'a ikinci Yusuf'un bir pozisyonu hariç fırsat vermedik. Keyifliyim, kötü olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Hep birlikte gittik, hep birlikte geri gelmeye çalıştık. Skor daha farklı olabilirdi. Böyle oynadıktan sonra hiç bir sorun yok. Oyuncularıma her zaman 'Oyundan zevk alın' derim. Bu maçta oynadıkları oyundan keyif aldılar. Bugün biz Trabzonspor ile oynuyoruz, mağlup da olabiliriz. Bana kızar mıydı Galatasaray taraftarı bu oyuna rağmen? Ben diyorum ki siz oynayın. Oyunu devamlı forse etmek, devamlı hücumda olmak keyif veriyor, taraftara da güven veriyor." diye konuştu.