Fatih Terim: Daha büyük başarılar kazanacağız

17 Mayıs 2000'de Galatasaray, Türk futbol tarihinin kulüpler bazında en büyük başarlarından birini gerçekleştirdi. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip finalde Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandı.

UEFA Kupası şampiyonluğunda büyük payı olan Fatih Terim, Hasan Şaş, Taffarel ve Ümit Davala, bugün sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosunda yer alıyor. Zaferin yıl dönümünde konuşan deneyimli futbol adamları daha büyük başarı için çalışacaklarını ifade etti.

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Fatih Terim, o günlerde çok büyük başarılar yakaladıklarını vurgulayarak, "Dinliyorum, çok da mutlu oluyorum. Neden o yıllarda Galatasaray'ın tüm kupaları aldığı, bugünkü tablo ile net şekilde görülüyor. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Bizim hırsımız devam ediyor. O gün maçtan sonra 'Bunun ne kadar önemli olacağını sonradan anlayacağız' demiştim. Bir gün bunun daha iyisini mutlaka yapacağız. Ancak iyi yaptıklarımızı da unutmamak lazım. O gün emeği geçen oyuncuları kutluyorum. Yedek kalan da bunu çok rahat karşılayıp takım ruhuyla hareket etti. Kolay değil yenilmeden UEFA Kupası kazanmak... İnşallah Galatasaray camiasına böyle başarıları yine tattırırız." dedi.