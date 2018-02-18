Fatih Terim: Deplasman fobisi var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya yenildikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, deplasmanda alınan kötü sonuçlara dikkat çekti.

GALATASARAY DAHA CESUR OLMALI

Oyunla ilgili konuşan Terim, "İlk 45 dakikadaki oyundan çok memnunum. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Rakip takıma her saniye üstünsünüz. Önemli değişiklikler, sakatlıklar bazen insanı çaresiz bırakabiliyor. Aynı şekilde devam etseydik sabırla sonucu alabilirdik. Ne olursa olsun Galatasaray daha cesur olmalı ve bir şeyleri kabul etmemeli." açıklamasını yaptı.

MAYIS'TA ŞAMPİYON OLALIM DEPLASMAN FOBİSİNİ HALLEDERİZ

Takımda deplasman fobisi olduğuna vurgu yapan Terim, "Sivas'ta ve Kasımpaşa'da kaybettik. Bir deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen ve bizle devam eden. Bunu halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz, önümüzdeki sezonlar herhalde. Çok büyük avantajlar kaybettik. Sivas'ta ve burada kazansaydık tabelaya bakın. Kredilerimizi yiyoruz. Galatasaray bunun altından kalkacaktır. Allah bizi Mayıs'ta şampiyon yapsın da hayırlısıyla, biz gereğini yaparız zaten." diyerek sezon sonunda önemli kararlar alacaklarının sinyalini verdi.