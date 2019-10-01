Fatih Terim: Derbide galibiyeti kaçırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 0-0 biten Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

İşte Fatih Terim'in derbi yorumu:

"ALGI YAPIYORLAR"

"Galatasaray taraftarının üzülmesini anlarım. Maça üzülmüşlerdir. Maçı ben bir daha, bir daha seyrettim. Bizim sonucumuz kötü bana göre. Biz 2 puan kaybetmişiz. Öyle bir algı var ki biz kötü oynamışız sanki diye. Pozisyonlarımız var. Neyse, istediğimiz sonucu alamadık evimizde."

"TARAFTARIMIZIN KARAMSAR OLMASINI KABUL EDEMEM"

"Seyircimin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde seyircilerin karamsar olmasını kabul edemem. Biz nerelerden gelip şampiyon olduk, nerelerden gelip Avrupa şampiyonu olduk. Biz takım halinde birleştiğimiz zaman hele hele taraftarlarımızla birleştiğimiz zaman kıskanılan bir takımız."







