Fatih Terim, derbide hologramla sahada olacak

Süper Lig'de gözler cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekip derbiye tam kadro çıkacak ancak tek eksik teknik direktör Fatih Terim olacak.

HOLOGRAM SİSTEMİYLE STADA YANSITILACAK

PFDK'dan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza alan, ardından cezası 3 maça indirilen deneyimli teknik adam, derbide takımının başında olamayacak.

Galatasaray cephesi, bu duruma bir çare olmasa da maç öncesi taraftarları motive etme amaçlı değişik bir strateji izleyecek.

Beyaz TV'de yer alan habere göre Fatih Terim, hologram sistemiyle karşılaşmanın başında stadın ortasına yansıtılacak. Terim'in dev hologramı, 'İmparator' yazısıyla birlikte TT Stadı'nda orta sahada belirecek.

HOLOGRAM NEDİR?

Hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Objenin üç boyutlu gerçek kaydı, kısaca üç boyutlu lazer fotoğrafıdır.