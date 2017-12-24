Fatih Terim: Kolay kaybeden takım olmayacağız

Güzel karşılandığını dile getiren Fatih Terim, "Tamer Tuna'yı tebrik ediyorum. Eski bir kardeşimdir. İyi ve diri bir takım yapmış. Duran topların en kötü takımı konumundaydık ve duran toptan gol attık. Düşüne biliyor musunuz, bunlar önemli şeyler. Galatasaray geride bekleyerek, rakibi santrada zaman zaman karşılar ama Galatasaray oyunu ve topu elinde tutmalıdır. Rakip takım top çeviriyor, bizim takım kendi 18'inde bekliyor" şeklinde konuştu.

"SİNAN VE SELÇUK'U KAZANMALIYIZ"

Rakip Göztepeyi oyuncularının isteğinin hataya zorladığını söyleyen Terim, "Ona geldi o oynasın, bize geldi biz oynayalım tarzı bir oyun, ben olduğum sürece olamaz. Rakip alanda en sonuncuyduk. Bu kez rakip alanda paslaşmalar bizi sonuca götürdü. Bir, iki eksikler var. Devre arasında mutlaka buna bir şey yapmalıyız. Sol bekte, sağ ayaklı oyuncu var. Linnes'in oynamadığı yer yok, sağ bek, sol bek... Bu kadar sakatlık adayı olmasını da sağlık heyetimiz kontrol edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek oyunu rakip yarı sahada oynamaya çalışan bir Galatasaray yaratmaya çalışacağız. Üçlü bir orta saha ile başladık ama maalesef Belhanda olmadı. Belhanda'yı biraz daha ileri sürünce, ikinci yarı daha iyi oldu. Birçok oyuncumuzu kazanacağız. Sinan Gümüş'ü, Selçuk İnan'ı kazanmalıyız."ifadelerini kullandı.