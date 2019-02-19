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Fatih Terim, Donk ve Selçuk'tan memnun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında gösterdikleri performanstan memnun kaldığı Selçuk-Donk ikilisini Benfica maçında da sahaya sürecek.

Fatih Terim, Donk ve Selçuk'tan memnun
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kaybedilen Benfica maçında orta sahasını eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'daki orta üçlüden oldukça memnun kaldı.

ORTA SAHANIN PERFORMANSINI ARTIRDI

Portekiz ekibi karşısında tel tel dökülen Fernando ve Badou Ndiaye'yi Kasımpaşa karşılaşmasında oynatmayıp, Belhanda'nın yanında Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya süren İmparator, orta sahanın verimini arttırdı.

BENFİCA MAÇINDA DA OYNAYACAKLAR

HaberTürk'te yer alan haber göre, savunma ikisili Luyindama ve Marcao'yla birlikte orta sahanın uyum sağlayıp, pas trafiğini iyi kurduğunu düşünen Terim, Benfica önüne de bu 11'le çıkmayı düşünüyor.

NDİAYE VE FERNANDO FORM TUTANA KADAR YEDEK KALACAK

Sarı-Kırmızılı takımın ligin üzerinde bir pas yüzdesiyle oynadığını gören tecrübeli çalıştırıcının, Fernando ve Ndiaye'yi yeniden form tutana kadar yedek soyundurmayı planladığı kaydedildi.

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