Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesini Rusya'nın son şampiyonu Lokomotiv Moskova karşısında verecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu mücadele öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisi sarı-kırmızılı takıma imza attığı gün yaptığı açıklamada "Hayallerim dünyadan daha büyük" sözlerini kullanmıştı. Basın mensupları deneyimli teknik adama bu hayalinin Devler Ligi'nde şampiyonluk olup olmadığını sordu. Terim bu soruya "Neden olmasın" diyerek cevap verdi.

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var VİDEO

"BEN NEDEN OLMASIN DEDİM"

Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:

"Benden yansıyanlarla taraftarlarımız böyle bir efekt yaratıyor. Cezalıyız, herkes 25 kişilik liste verirken biz 21 veriyoruz, onlar istediğini alırken biz satmadan alamıyoruz.. Ben neden olmasın dedim. UEFA şampiyonluğu zamanında direk söylemiştim, olabiliriz diye. O zaman da tepkiler çekmiştim. Şimdi neden olmasın diyorum."

BİRİNCİ DE OLABİLİRİZ DÖRDÜNCÜ DE

"İfade edildiği gibi kolay değil, dengeli bir gruptayız. Öyle diyelim. Tüm takımlar, kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında ciddiye alınması gereken grubumuz var.

Birinci de olabiliriz, dördüncü de. Öyle bir grup. 'Şu ikisi favori, bu ikisi zor çıkar' gibi cümleler kuramayız. O yüzden dengeli bir grup. Biz 21 kişilik kadroyla gruptan çıkmayı deneyeceğiz. Onların 25 kişilik kadroları var."