Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.

Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.

GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA

Guardiola'nın 5. Mourinho'nun 12. sırada olduğu listede, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 99. sırada yer aldı.

İşte sıralamadaki bazı isimler:

1-Alex Ferguson

2-Rinus Michels

3-Johan Cruyff

4-Bill Shankly

5-Pep Guardiola

6-Arrigo Sacchi

7-Matt Busby

8-Helenio Herrera

9-Ernst Happel

10-Valeriy Lobanovskyi

12-José Mourinho

18-Carlo Ancelotti

23-Arsene Wenger

29-Jurgen Klopp

36-Zinedine Zidane

39-Luiz Felipe Scolari

41-Rafa Benitez

43-Diego Simeone

57-Frank Rijkaard

99-Fatih Terim