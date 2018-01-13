Fatih Terim ekibini topladı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekeibi kurmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Terim’in yanına Necati Ateş, Gökhan Zan ile Johan Elmander‘i ekledi. Galatasaray, daha önce de antrenör konusunda Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile anlaşmıştı.

ALTYAPI SORUMLULARI BELLİ OLDU

Teknik heyete yeni isimler de katıldı. Terim yanına Necati Ateş, Gökhan Zan ile Johan Elmander‘i aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, yardımcı antrenörleri konusunda yaptığı açıklamada, “Bu sefer kafamda değişik bir proje var. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander var. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum" diye konuştu.