Fatih Terim, Emre Akbaba'nın yolunu gözlüyor

Bu sezon 7 hafta itibariyle Muslera ve N'Zonzi dışında hemen hemen hiçbir oyuncusundan memnun olmayan Fatih Terim'in Sivasspor maçıyla köklü değişikliklere gideceği öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın ilk kesiği Belhanda'ya atacağı belirtildi.

Özellikle Gençlerbirliği maçında son derece kötü bir performans ortaya koyan ve sosyal medyada yayılan videodan sonra teknik heyeti bir hayli kızdıran Faslı '10' numaranın bundan sonra kolay kolay forma giyemeyeceği ifade edilirken, Terim'in orta saha hattını Seri, N'Zonzi ve Lemina'da kuracağı kaydedildi.

Yüzde yüz hazır olmamalarına rağmen Seri – Lemina ikilisini hazır hale getirmeye çalışan Bartali'nin yoğun mesai yaptığı anlaşırken, Fatih Terim'in aslında bir gözünün Emre Akbaba'da olduğu bildirildi.

EMRE AKBABA BEKLEYİŞİ

Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve şu anda Florya'da düz koşulara başlayan Emre Akbaba'nın yolunu gözleyen Fatih Terim'in, yıldız futbolcunun hazır duruma gelmesiyle birlikte elinin çok güçleneceği bilinirken, takıma sol ayaklı orta sahanın girmesi halinde Galatasaray'ın hücum hattının bir hayli zenginleşeceği düşünülüyor.