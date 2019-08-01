Fatih Terim, Emre Mor'a yasak getirdi

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Emre Mor'da mutlu sona ulaştı. Milli futbolcuyla ilgili akıllardaki soru işareti ise kısa kariyerine sığdırdığı olaylar.

EMRE MOR SIKI TAKİP ALTINDA

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı, aykırı hareketleriyle sık sık gündeme gelen Emre Mor, müthiş yeteneklerine rağmen önce Dortmund ardından ise Celta Vigo'da tutunamadı.

Galatasaray ve Fatih Terim'i son şans olarak gören 22 yaşındaki futbolcu, kariyerine yeniden başlamayı hedefliyor. Emre'den faydalanmak isteyen sarı-kırmızılı takım da oyuncunun gelişimine katkı sağlamak için bir takım yasaklar getirmeyi planlıyor.

Deneyimli teknik adam ilk iş olarak Emre Mor'a tesislere yakın bir yerde ev tutacak. Özel hayatı, beslenmesi ve antrenmanları özel olarak takip edilecek. Genç futbolcu, sosyal medya paylaşımları için ise profesyonel yardım alacak.

Özellikle tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Emre'yi bu konuda uyaran Terim, oyuncunun gece yaşantısını da sınırladı. Maçlar ve antrenmanlardan önce partiler, gece gezmeleri tamamen yasaklandı.

"FUTBOLUMLA KONUŞULMAK İSTİYORUM"

Transfer sürecince bir röportaj veren Emre, "Geçmişten ders aldım. Artık futbolumla ve saha içinde yaptıklarımla konuşulmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dün İstanbul'a gelen kanat oyuncusu şöyle konuştu: "Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Büyük bir takıma geldiğim için mutluyum. Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Takım arkadaşlarımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hazır bir haldeyim. Sadece çalışmalara odaklandım. Benim için başarılı bir hazırlık dönemi geçti."