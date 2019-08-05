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Fatih Terim, Emre'nin performansını beğendi

Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel bir görüşme yapan Fatih Terim, genç futbolcuya eksilerini ve artılarını anlattı.

| Haber Merkezi
Fatih Terim, Emre'nin performansını beğendi
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Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, Galatasaray'a çabuk alıştı.

Panathinaikos maçında ilk kez forma giyen genç futbolcu, özellikle yaptığı driplinglerle sarı-kırmızılı taraftarlardan alkış aldı.

Maç sonu taraftarlara üçlü çektiren 22 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan Fatih Terim, Emre'ye olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulundu.

Emre Mor'un Galatasaray'daki ilk maçı - İZLE 

EKSİKLERİNİ BİRLİKTE GİDERECEĞİZ

Terim'in "Aferin oğlum süper başlangıç yaptın. Bazı konularda eksiklerin var. Biraz daha takım arkadaşlarınla ortak hareket etmelisin. Ancak moralini bozma, birlikte bunları gidereceğiz" dediği öğrenildi.

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