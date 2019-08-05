Fatih Terim, Emre'nin performansını beğendi

Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, Galatasaray'a çabuk alıştı.
Panathinaikos maçında ilk kez forma giyen genç futbolcu, özellikle yaptığı driplinglerle sarı-kırmızılı taraftarlardan alkış aldı.
Maç sonu taraftarlara üçlü çektiren 22 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan Fatih Terim, Emre'ye olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulundu.
Emre Mor'un Galatasaray'daki ilk maçı - İZLE
EKSİKLERİNİ BİRLİKTE GİDERECEĞİZ
Terim'in "Aferin oğlum süper başlangıç yaptın. Bazı konularda eksiklerin var. Biraz daha takım arkadaşlarınla ortak hareket etmelisin. Ancak moralini bozma, birlikte bunları gidereceğiz" dediği öğrenildi.