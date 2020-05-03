Fatih Terim, en çok kupa kazanan hocaların arasında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında elde ettiği şampiyonluklarla 'Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri' listesinde kendine yer buldu.

Zirvede 48 kupa ile Alex Ferguson'un bulunduğu listede; ikinciliği ise 34 kupa ile Lucescu aldı. Terim söz konusu listeye 17 kupa ile 11. sıradan girdi.

TEK TÜRK FATİH TERİM

Dijital dergi Spor Arena Plus’ın mayıs sayısında yer alan araştırmaya göre; dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında yer alan tek Türk hoca Fatih Terim oldu.

Söz konusu listede yer alan isimler ise şu şekilde:

1- Alex Ferguson 48 kupa

2- Mircea Lucescu 34 kupa

3- Valeri Lobanovski 31 kupa

4- Jose Mourinho ve Pep Guardiola 28 kupa

11- Fatih Terim 17 kupa